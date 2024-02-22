أعمل حسابك على مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان 2024 “عشان تلحقي تجهزي الفطار”

ينتظر العديد من المواطنين في مصر معرفة مواعيد قطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وتزايدت الاستفسارات حول مواعيد هذه القطوع وتوقيتها سواء كانت خلال ساعات النهار أثناء الصيام أم بعد الإفطار في هذا السياق، قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن تخفيض عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر.

مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان 2024

خلال شهر رمضان وفيما يلي توضيح لكل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع تعلن شركة الكهرباء عن خطة بديلة لتخفيف الأحمال خلال الشهر الفضيل حيث تتمثل هذه الخطة في عدم قطع التيار الكهربي عن أي منطقة في جمهورية مصر العربية من الساعة الخامسة مساء وحتى فجر اليوم التالي يوميا وتفصيلا فإن جدول قطع التيار الكهربي سيكون خلال ساعات النهار فقط، وفقا لما أعلنته الشركة القابضة للكهرباء المصرية.

مواعيد جديدة خلال شهر مارس

أجرت شركة الكهرباء تعديلا على جدول انقطاع التيار في شهر يناير الماضي حيث تم تخفيض عدد ساعات فصل التيار في جميع مناطق الجمهورية إلى ساعة واحدة فقط بدلا من الساعتين المعتادتين وقد تم تطبيق هذا الجدول من الحادية عشر صباحا حتى الخامسة مساء واستمر حتى الخامس والعشرين من يناير ومن ثم عاد العمل بجدول تخفيف الأحمال القديم حتى الآن إلا أنه من المتوقع أن يتم إعادة تطبيق جدول تخفيف الأحمال الذي يشمل قطع التيار لمدة ساعة واحدة فقط ابتداء من شهر رمضان والذي يبدأ في الحادي عشر من مارس 2024.