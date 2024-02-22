Result link “رابط رسمي”.. لينك نتائج الثالث المتوسط 2024 التمهيدي الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات العراقية

لينك نتائج الثالث المتوسط 2024، الالاف من الطلاب سيكثفون البحث عن لينك نتائج الثالث المتوسط 2024 التمهيدي الدور الاول خلال الساعات القادمة، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط 2024 ستعلن غدا الخميس في عموم المحافظات العراقية بشكل مركزي بعد طول انتظار، ليتمكن كل طالب من معرفة درجاته بالتفصيل ومجموعه الاجمالي أيضا بشككل ميسر، واليكم خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم، فتابعونا.

لينك نتائج الثالث المتوسط 2024

وقد تم تفعيل لينك نتائج الثالث المتوسط 2024 التمهيدي خلال الساعات الماضية استعدادا للكشف عنها، حيث سيتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، فيما تشير المؤشرات الاولية إلى ارتفاع نسبة النجاح في تلك المرحلة بشكل ملحوظ نظرا لأن الاسئلة جائت في مستوى الطالب المتوسط، وتعد المرحلة المتوسطة واحدة من أهم مراحل التعليمي، واليكم رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم عبر موقع الوزارة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالضغط على قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث المتوسط 2024.

اختر نتائج الدور الاول.

اختر اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

قم بادخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني بشكل واضح وصحيح.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك نتيجتك بالدرجات في كل المواد.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

فيما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في أخر الشهر الماضي في عموم المحافظات والمدارس العراقية دون أن تسجل الوزارة أي شكوى تذكر من قبل الطلاب حول صعوبة أي سؤال في الامتحان، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح على قدما وساق في جميع الكنترولات، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور اعتمادها.

الآن يمكنكم الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2024 الفصل الدراسي الأول من خلال طريقة الاستعلام التي تركنها لكم من خلال السطور السابقة، حيث اعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل نتيجة امتحانات الدور الأول عبر موقع نتائجنا المخصص لعرض نتائج طلاب العراق.