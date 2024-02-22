“الرز هيملى الحلة”.. انخفاض تاريخي يضرب أسعار الأرز الأبيض + السائب بمناسبة شهر رمضان المبارك هذا الوقت.. جهزي شوال ياست الكل!!

إن الأرز من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الشعب المصري ولذلك سوف يتم تخفيض سعر الأرز بمناسبة شهر رمضان وذلك لكي يتمكن المواطنين من شرائه كما يريدون وتخزين ما يكفيهم من كميات من الأرز كي يستخدمونه طوال شهر رمضان وهذه المبادرة أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة وذلك بعد غلاء الأرز وكثرة الشكوي من المواطنين بسبب ارتفاع سعره ولذلك تم إطلاق هذه المباراة وسنقدم لكم سعر الأرز في رمضان.

انخفاض سعر الأرز بمناسبة شهر رمضان

إن الأستاذ رجب شحاته وهو رئيس شعبة الأرز في الغرفة التجارية قد أعلن عن توافر الأرز في الأسواق المحلية حيث أنه يوجد الأرز بشكل فائض في المضارب وبالتالي يمكن تلبية احتياجات المواطنين من الأرز.

الاستعداد لشهر رمضان وتوافر الأرز

تحدث الأستاذ رجب شحاته عن التجهيزات لشهر رمضان حيث أنه أوضح بأن سعر الأرز قد انخفض بمناسبة شهر رمضان كي يتمكن المواطنين من تجهيز شنط رمضان وكذلك الاستعداد لتقديم موائد الرحمن وقد أوضح أن سعر الأرز لا يزيد عن 35 جنيه وذلك حسب درجة الأرز فقد أشار بأن الأرز يخرج من المضارب بسعر رسمي يبدأ من 27 جنيه حتى 30 جنيه ولذلك يجب ألا يزيد سعره عن 35 جنيه كما أنه أكد بأن الأرز يعتبر السلعة الوحيدة في مصر والذي لم يزيد سعره عن السنة الماضية وأنه دائما متوافر في السوق المصري طوال العام من أجل تلبية احتياجات المواطنين وذلك يعود لوجود فائض في المضارب المصرية.

سعر الأرز في مصر

يتوافر الأرز المصري في الأسواق المصرية ولكن يختلف سعره حسب النوع والدرجة وسعر الأرز كالتالي:

الأرز السائب يبدأ سعره من 30 إلى 35 جنيه سعر الأرز المعبأ يبدأ من 37 جنيه حتى 45 جنيه وذلك حسب الشركة المنتجة للأرز.

سعر الأرز الأبيض

الأرز الأبيض يبدأ سعره من 27 إلى 30 ألف جنيه وذلك لأن الأرز رفيع الحبة أما الأرز عريض الحبة فإن سعرها يبدأ من 28 ألف وحتى 30 ألف جنيه.

سعر الأرز التمويني

إن الأرز التمويني يكون مدعم من الحكومة ولذلك فهو أقل سعر حيث سعر الأرز في التموين 12.5 جنيه للكيلو،كما تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين السيد علي المصيلحي قد عقد اجتماعًا في الشهر الحالي مع الموردين والمنتجين والمصنعين والاتحاد العام للغرف التجارية حيث تم الاتفاق على بدء معارض أهلاً رمضان اعتبارًا من 15 فبراير الماضي ولمدة شهر كامل.