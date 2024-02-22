appeared استخراج نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 pdf دور اول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في جميع المحافظات العراقية

استخراج نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024، خلال ساعات سيمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 بسهولة من خلال موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، حيث ستعلن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 اليوم الخميس بعدما أعلنت الجهات الرسمية عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف، واليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

بسهولة يمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 بعد أن يتم اعتمادها ورفعها من خلال المواقع الرسمية المخصصة لذلك، وكانت امتحانات نتائج السادس الاعدادي بالعراق قد بدأت في يوم 7 شباط الجاري وانتهت قبل أيام من الآن في عموم المحافظات العراقية، فيما أكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي شكاى حول مستوى الأسئلة الامتحانية مشيرة إلى أن أعمال تقدير الدرجات قد بدأت داخل كافة مراكز التصحيح فور انتهاء الامتحانات مباشرة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا، فقط اتبع ما يلي:

الولوج عبر موقع نتائجنا على شبكة الإنترنت.

اختيار نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024.

حدد الفرع المقيد به الطالب “علمي، ادبي”.

قم باختيار المحافظة القاطن بها الطالب.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار محافظتك في حالة تم اعتماد النتيجة.

خلال دقائق سيتم تنزيل كشوف النتائج pdf على جهازك بسهولة.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك، لتجد الدرجات بجانبه.

رابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 بالاسم

تستعد وزارة التربية العراقية خلال تلك الاثناء للكشف عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 عبر موقعها الرسمي خلال الساعات القادمة، ولكن قبل الرفع سيقوم السيد الوزير بالكشف عن نسبة النجاح خلال بيان رسمي، كما سترسل النتائج إلى المدارس ليتم تعليق الكشوف في الفناء، ويمكنك أيضا ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة.

ظهرت منذ قليل نتيجة السادس الاعدادي التمهيدي2024 عبر موقع نتائجنا بعد فترة من طول الانتظار للطلاب وأولياء الأمور مما اشعل البحث الآن على رابط محرك بحث جوجل للإستعلام على نتيجة السادس وقد نشرنا لكم اعلى المقال طريقة الحصول على النتيجة.