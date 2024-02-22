“ظهرت حالا” لينك نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 العراق برقم الامتحاني جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

تعتبر نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 العراق من أهم النتائج التي ينتظرها جميع الطلاب فور الانتهاء من الاختبارات، ويتم البحث على الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها في الحصول على النتيجة، وأيضاً موعد ظهورها، وقد أوضحت وزارة التعليم العراقية الخطوات الصحيحة في استخراج النتيجة، وأيضاً تم التصريح وموعد ظهورها، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 العراق

تزايدت معدلات البحث في الفترة الأخيرة على خطوات ظهور نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 العراق وقد ردت وزارة التعليم العراقية بأنه سيتم استخراج النتيجة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية من خلال الضغط على الرابط .

من الشاشة الرئيسية للموقع يتم الضغط على نتائج الطلاب، ثم اختيار استعلام عن الصف الثالث التمهيدي.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للطالب منها الاسم والرقم الامتحاني، ومن الضروري تسجيل المحافظة المقيم بها الطالب، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على استعلام على النتيجة.

يستغرق الموقع بضعة من الدقائق لحين الحصول على النتيجة الخاصة بك.

موعد ظهور نتيجة الثالث التمهيدي

بعد أن أوضحت وزارة التعليم العراقية الخطوات الصحيحة في الحصول على النتيجة يتساءل أولياء الأمور على موعد ظهورها، وقد ردت وزارة التعليم العراقية على الاستفسارات بأنه تم البدء في تصحيح ورصد الدرجات منذ انتهاء الطلاب من الاختبارات، وأعلنت بأنه قد تم الانتهاء من تصحيح كافة الاختبارات ورصدها على الموقع الإلكتروني، ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عنها بداية من الخميس 22-2-2024.

إن المواد التي يدرسونها طلاب الصف الثالث متوسط تمهيدي لعام 2024 هي الآتي: الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية و القرآن الكريم والتربية الرياضية والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والرسم والمهارات الحياتية وغيرهم.