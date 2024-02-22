Mlazmna موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 على مواقعها الرسمية حتى يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها من المنازل بشكل إلكتروني وسهل، وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم عرض النتائج على موقعين هما الموقع الرسمي باسمها وموقع “ملازمنا” التابع لها أيضًا وذلك لتسهيل عملية الاستعلام وعدم الضغط على المواقع، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على خطوات التقديم على رابط الوزارة لعرض نتائج الطلاب.

رابط نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024

رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 تم توفيره لجميع الطلاب للاطلاع على نتائجهم، ويتم ذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نتائجنا

ابحث على خيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

قم بتحديد الفترة الدراسية الفصل الأول أم الثاني.

ادخل اسم المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.

ادخل اسم مدرسة الطالب.

ضع رقم الجلوس وتأكد من كتابتها بطريقة صحيحة.

راجع جميع البيانات المدخلة وتأكد منها مرة أخرى.

اضغط على عرض النتيجة.

يمكنك طبع النتيجة على هيئة ملف PDF والاحتفاظ بها.

نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2024

يمكنك الاستعلام عن النتائج بطريقة أخرى من خلال رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالإضافة إلى موقع نتائجنا عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية

حدد نتيجة الصف التي تريد الإطلاع عليها الثالث المتوسط”.

اكتب اسم المحافظة.

ادخل رقم الجلوس”رقم المقعد”.

اضغط على “عرض النتيجة”.

انتظر ثواني وستظهر الدرجات بالتفصيل.

ومن الجدير بالذكر هو مرور الطالب في العراق بعام دراسي يتكون من 35 أسبوع متوزع على فصلين، فصل دراسي أول فصل دراسي ثاني، ويبدأ الفصل الأول من شهر سبتمبر وحتى شهر يناير الموافق 25، ويبدأ الفصل الثاني بعد الإجازة مباشرة ويستمر حتى 8 يونيو من عام 2024.

ظهور نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024

ظهرت اليوم نتائج الصف الثالث المتوسط الامتحانات التمهيدية، حيث أن وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن موعد ظهور النتيجة الرسمي من خلال موقع نتائجنا، وتم نشر جميع نتائج التلاميذ في تلك المرحلة الدراسية والتي كان يتم انتظارها بفارغ الصبر، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة الدراسية التي بدأت في شهر يناير.