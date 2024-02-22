Pdf رابط استخراج نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 بالاسم والرقم الامتحاني عموم المحافظات على موقع نتائجنا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي وذلك بسبب رغبتهم في معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتهتم الوزارة بتوفير خدمة الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال المواقع الرسمية التابعة لها حتى تقوم بتيسير هذه الخدمة على الطلاب وأولياء الأمور، وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع الطلاب بمجرد الانتهاء من التصحيح واعتماد النتيجة ورفعها على الموقع التابع للوزارة، وفي السطور التالية سأعرفكم على خطوات الاستعلام عن النتيجة والكثير من المعلومات الهامة المتعلقة بهذا الموضوع

استخراج نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق بتوفير نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 من أجل تسهيل عملية الوصول إلى النتيجة على الطلاب وأولياء أمور حيث يساعدهم هذا الموقع على البحث عن درجاتهم من خلال الاسم والمدرسة ورقم الجلوس، ويمكنهم من التعرف على درجاتهم بالتفصيل في كل المواد خلال ثوان معدودة دون الحاجة إلى النزول المدارس والوقوف في التجمعات، وبالتالي يساعد هذا الموقع على توفير الوقت والجهد للطلاب كما أنه موقع مجاني يمكن للطلاب من مختلف المحافظات الاعتماد عليه في التعرف على نتائجهم خلال ثواني قليلة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 يساعد الطلاب على الوصول الى نتائجهم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، نعرضها في السطور التالية:

في البداية يقوم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، أو التوجه إلى رابط موقع نتائجنا.

، أو التوجه إلى رابط موقع نتائجنا. ثم اضغط على أيقونة الصف الثالث المتوسط.

بعدها حدد الفصل الدراسي الأول.

ثم حدد المحافظة التابعة لها الطالب.

بعد ذلك سجل جميع بيانات الطالب مثل اسم ورقم جلوسه.

بعد الانتهاء انقر على زر عرض النتيجة.

انتظر ثواني قليلة وستظهر الدرجات في كل المواد بالتفصيل.

صدور نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024

منذ قليل أعلنت وزارة التربية العراقية عن نشر نتائج امتحانات التمهيدي لكل من الصف الثالث المتوسط، وكذلك امتحانات الصف السادس الاعدادي التي ظهرت عبر موقع نتائجنا، حيث تم نشر درجات التلاميذ في كل المواد الدراسية لكي يتم التعرف عليها بشكل الكتروني عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.