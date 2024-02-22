رسمياً لينك نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 عبر موقع results.mlazemna.com استعلام كُل المحافظات

لينك نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 تم الإعلان عن الموعد الرسمي من أجل الحصول عليها، لذلك يعد من أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي حيث يريد آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات العراق التعرف على نتائجهم، حيث يعد هذا الحدث من أهم الأحداث المنتظرة في الفترة الحالية ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن النتائج بشكل رسمي خلال وقت قريب جدًا، حتى يتمكن الطلاب من التعرف على نتائجهم بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي التابع للوزارة وفي السطور التالية سنعرض أهم التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.

نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024

يتم الإعلان يوم الخميس 22 فبراير عن نتائج التمهيدي الثالث متوسط، لذلك تسيطر حالة من التوتر والقلق على الطلاب بالتزامن مع اقتراب الإعلان الرسمي عن ظهور هذه النتائج حيث يتوقع الكثيرين الإعلان عنها خلال ساعات معدودة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح وإدراج الدرجات ولم يتبق سوى اعتماد النتائج بشكل رسمي ورفعها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج على الطلاب وأولياء الأمور، حتى تمكنهم من الاطلاع على نتائجهم بالتفصيل خلال لحظات من الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة دون الحاجة إلى نزول أمام المدارس.

لينك نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024 كما وضحت الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن النتيجة، وهي كما يلي:

في البداية يقوم الطالب في الدخول إلى موقع وزارة التعليم العراقية أو موقع نتائجنا.

يقوم باختيار المحافظة التابع لها من الصفحة الرئيسية.

ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس ورقم الهوية في الخانات المخصصة لها.

بعد ذلك يضغط على زر عرض النتيجة وينتظر ثوان قليلة حتى تظهر الدرجات بالتفصيل.

يمكن للطالب تحميل النتيجة على الجهاز أو طباعتها لقراءتها في إي وقت.

ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

اعلان نتيجة الصف الثالث متوسط التمهيدي 2024

قامت وزارة التربية العراقية رسمياً بإعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي، حيث يمكن الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك وسط انتظار من قبل جميع الطلاب الذين قاموا بتأدية هذه الامتحانات في الفترة الماضية، وهي امتحانات نصف العام الدراسي تمهيدا لامتحانات الدور الأول التي تجرى في شهر يونيو من العام.