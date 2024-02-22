“النتيجة ظهرت” معرفة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 تحميل نتائج 6 اعدادي عبر موقع وزارة التربية ونتائجنا

معرفة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا، يزداد البحث عنه وذلك بسبب ترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات ظهور النتيجة في أي لحظة، وتعمل وزارة التربية والتعليم بالعراق على توفير إلكتروني يساعد الطلاب في التعرف على درجاتهم ومعرفة مستواهم الدراسي بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة، ويقدم هذا الموقع خدماته بالمجان ويساعد الطلاب على الوصول السريع إلى نتائجهم في أي وقت وفي أي مكان.

معرفة نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

يتم نشر نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من فبراير، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم بالتفصيل في جميع المواد الدراسية من خلال البحث عنها عبر هذا الموقع، ويمكن الحصول على الدرجات من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق واتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا .

بعدها قم بتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب مثل اسمه ورقمه الامتحاني في الحقول المخصصة لها.

بعدها اختر الصف الدراسي الخاص بالطالب.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

انقر على زر الإستعلام عن النتيجة.

ستفتح صفحة جديدة بها الدرجات بالتفصيل يمكنك حفظها على جهازك حتى تراجعها في إي وقت.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024

يتم تفعيل موقع نتائج السادس الاعدادي 2024 من قبل الوزارة، حيث يجب الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تصرح عن الموعد الفعلي لظهور النتيجة بعد إلا أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تسير على قدم وساق من أجل الانتهاء منها سريعًا وإعلان النتيجة للطلاب بشكل رسمي، وتهيب الوزارة الانسياق وراء أي شائعات يتم تداولها من خلال التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية، وعلى الطلاب متابعة الأخبار الصحيحة من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة.

ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 التمهيدي

تم نشر نتائج الصف السادس الاعدادي رسميا من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، حيث أن الطلاب قد حصلوا على النتائج الخاصة بهم من خلال اختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم تحميل ملف النتائج الخاص بها، هنا يأتي دور البحث عن اسم الطالب من خلال الرقم الامتحاني الخاص به.