“خد اخواتك وهات كوبوناتك”.. فرمان من التموين بصرف كوبونات رمضان 250 جنيه للمواطنين .. هتاخد لحمة + زيت وسكر للبيت

أطلقت الحكومة مبادرة كوبونات رمضان هذا العام وهي كوبونات بقيمة مالية يتم توزيعها مع التموين وسوف تبدأ في شهر مارس استعداد لرمضان حيث سوف يتم صرف هذه الكوبونات من خلال شراء سلع تموينية عند بدء الشهر وصرف التموين وذلك من أجل المواطنين كي يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه وهذه الكوبونات موزعة على كافة المواطنين بقيمة 50 جنيه وحتى 250 جنيه.

كوبونات رمضان من التموين

إن الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين صرح بأن وزير التموين الدكتور على مصيلحى قد عقد اجتماعا مع الموردين والمنتجين والاتحاد العام للغرف التجارية حيث أنه قد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على إطلاق مبادرة أهلا رمضان وسوف يتم البدء فيها من 15 فبراير هذا الشهر الجاري وسوف تستمر طوال شهر رمضان حيث سوف يتم توفير السلع الأساسية لشهر رمضان بأسعار مخفضة وهذه المعارض سوف تكون منتشرة في كل محافظات مصر وسوف يكون في كل محافظة على الأقل ثلاث معارض رئيسية للتمكن من شراء السلع بكل سهولة وأكد بأن هذه المبادرة سوف تكون بإسم أهلا رمضان.

اعلان وزير التموين عن كوبونات رمضان

إن وزير التموين صرح بأن هذه السنة العاشرة والتي يتم فيها تنظيم معارض أهلا رمضان حيث أنه سوف يتم توزيع كوبونات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكل فئات الفئات وهذه الكوبونات سوف تكون مختلفة تبدأ من 50 جنيه حتى 250 جنيه و باستخدام هذه الكوبونات سوف يتم الحصول على سلع غذائية وغير غذائية من خلال معارض أهلا رمضان حيث سوف يوجد بها الكثير من السلع مثل الزيت والأرز والسكر واللحوم وياميش رمضان والسوداني والتمر وغيرها من المنتجات الخاصة بشهر رمضان، ومن جانبه يعتبر الأرز واحدا من أهم وأكثر السلع الأساسية الغذائية للمواطنين بأكملهم خاصة في شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات حيث يُقبل المواطنون فى الشهر الكريم على شراء الأرز بكميات كثيرة لتلبية متطلبات الأسرة الغذائية.