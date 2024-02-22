IRAQ Results موقع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 استعلم عن نتائج التمهيدي عبر موقع نتائجنا الوزاري

موقع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 بالعراق يتساءل الكثير من الطلاب في مختلف أنحاء العراق عنه حيث إنهم ينتظرون موعد الإعلان عن هذه النتيجة بفارغ الصبر، فقد تم الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ مدة قصيرة ومنذ هذا الحين ازداد البحث عن النتائج وذلك لأهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، ولهذا صرحت وزارة التربية والتعليم بأنها تقوم بأقصى جهدها من أجل الإعلان عن النتيجة خلال وقت قريب كما أنها تحرص على أن تسير هذه العملية بأفضل صورة حتى يأخذ كل طالب حقه، وفي السطور التالية نعرض رابط خطوات الاستعلام عن النتيجة.

موقع نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

بعد الإعلان عن موعد نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 بإمكان الطلاب الطلاب التعرف على نتائجهم عبر الرابط الرسمي، واتباع بعض الخطوات البسيطة ..

في البداية يقوم بالدخول إلى موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم العراقية .

بعدها قم بتحديد المحافظة وبيانات الطالب.

ستظهر مجموعة من الملفات اضغط على تنزيل عند الملف التابع لمحافظة الطالب.

سيتم تحميل ملف pdf ويمكنك البحث من خلاله عن النتيجة باسم الطالب.

كما يمكنك طباعة النتيجة لقراءتها في أي وقت.

نتائج السادس الاعدادي 2024 موقع نتائجنا

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها ستوفر رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 لجميع الطلاب في كل محافظات العراق من خلال منصة نتائجنا، وقد وضحت الوزارة أن أعمال التصحيح والتجميع ما زالت جارية وأنها تسير على قدم وساق وبمجرد الانتهاء منها سيتم رفع النتائج على الموقع من أجل تسهيل خدمة الاستعلام عن النتائج للطلاب، ويأتي هذا في إطار التطور الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية وتحويل الكثير من الخدمات إلى خدمات ألكترونية من أجل تسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور وتوفير وقتهم وجهدهم.

موقع وزارة التربية العراقية

يساعد موقع وزارة التربية والتعليم في العراق في نشر كافة أخبار الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، حيث أن عدد كبير من الطلبة والطالبات يقوم بمتابعة هذا الموقع والتعرف على موعد الاختبارات وكذلك موعد ظهور النتيجة، كما يتم متابعة الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي يتم من خلاله نشر كل ما هو جديد.