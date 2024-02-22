“صدرت” لينك results.mlazemna نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2024 بالعراق استخراج النتيجة بالاسم الرباعي

لينك نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2024 من وزارة التربية والتعليم بالعراق يبحث عنه عدد كبير من الطلاب داخل العراق، وذلك بسبب ترقبهم للإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي حيث تم الانتهاء منها في كافة محافظات العراق، ومن المتوقع أن تنتهي عملية التصحيح والتدقيق وتجميع الدرجات في خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها يتم البدء في رفع النتائج إلكترونياً على الموقع الرسمي التابع للوزارة أو موقع نتائجنا.

لينك نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2024

يتم الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي، حتى يتمكن الطلاب من الوصول الى نتائجهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى نزول للمدرسة، وتحرص وزارة التربية والتعليم على توفير هذا الرابط للطلاب من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب قد بدأوا هذه الامتحانات في يوم 21 يناير الماضي، واستمرت لمدة 10 أيام حيث انتهت يوم 31 يناير من الشهر ذاته لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي مع بداية شهر فبراير، وقد تم الإعلان رسميا عن موعد ظهور النتائج وهو اليوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير، مما يجعل الطلاب وأولياء أمورهم يشعرون بحالة من الترقب والقلق، وتتهيأ الوزارة لرفع كشوف النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2024 حتى تسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم بمجرد رفعها، ومن خلال هذا الرابط يستطيع الطالب الوصول إلى درجاته في كل المواد بشكل تفصيلي وكل ما عليه اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق .

أو اللجوء إلى موقع نتائجنا.

اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

حدد الفصل الدراسي.

اختر محافظة الطالب التابع لها إدارياً.

سجل الرقم الامتحاني.

انقر على زر الاستعلام.

انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة بالدرجات.

اعلان نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

بإمكان كل الطلبة والطالبات الآن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي والتي ظهرت منذ قليل عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أن الطلاب يمكنهم الحصول عليها بشكل الكتروني بعد أن يتم تحميل ملف نتائج التلاميذ في كل محافظة عبر موقع نتائجنا، ثم البحث عن النتيجة بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.