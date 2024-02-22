New استقبال تردد قناة ميكي الجديد 2024 لمتابعة أروع أفلام الكرتون على النايل سات

تردد قناة ميكي الجديد 2024، ساهمت قناة ميكي في تخفيف الأحمال عن كاهل الأسر العربية لأنها ساعدتهم في توفير جرعات مناسبة جدا من السعادة والمرح لأطفالهم، فلن تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية لمشاهدة القنوات المشفرة أو دفع تذاكر يومية لحضور عروض الأطفال المسلية، حيث نجد قناة ميكي على كل من النايل سات والعرب سات مجانية تماما، هذا بجانب استمرار البث خلال ساعات اليوم كاملا، ونعرض معا اليوم تردد قناة ميكي الجديد 2024 وفقا للتحديثات الجديدة التي قامت بها إدارة القناة في مطلع العام الحالي.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

قناة ميكي من أهم قنوات الأطفال في عالم الفضائيات الكرتونية حيث حققت نجاح باهر منذ انطلاق البث الذي بدأ خلال عدة سنوات ماضية، وقد قامت القناة أثناء هذه المدة بتطوير نفسها كثير والتركيز على نقاط الضعف والعمل على تحسينها، إلى أن أصبح لها جماهير غفيرة خلال كل الدول العربية، تقوم دوما بالبحث عن تردد قناة ميكي الجديد 2024 الذي نعرضه كما يلي.

تردد القناة على النايل سات..

تردد القناة : 11526.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد القناة على العرب سات..

تردد القناة: 11257.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة ميكي 2024

يتم الاستعانة بالترددات التي ذكرناها في تحميل قناة ميكي على أي من الأقمار السابقة من خلال استخدام الضبط اليدوي للقنوات كما يلي.