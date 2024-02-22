اليكم احدث تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 تابع أقوى حلقات توم وجيري على هذا التردد

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024، يجد الأطفال المتعة والمغامرة والشقاوة والمرح في مشاهدت أفلام توم وجيري، القط والفأر بينهما صراعات لا تنتهي حيث المواقف الكوميدية الساخرة، التي تدور أحداثها حول الخلافات الدائمة والمحاولة المستمرة لكل منهما في إثبات شخصيته وهزيمة الأخر، ويجري ذلك في إطار كوميدي مضحك يشعر الأطفال بالمرح والسعادة، وقد تم البحث كثيرا عن تردد القناة الجديد.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

توم وجيري من أكثر قنوات الأطفال شعبية في جميع الدول العربية، حيث تجد جميع أفراد الأسرة في حالة سعادة أمام شاشتها مترقبين لما سيفعله القط والفأر معا، فهي تمتلك جماهير كبار أيضا مع أطفالنا الصغار وتبحث الأمهات عن تردد قناة توم وجيري نايل سات وهي القناة المفضلة لدى أبنائهم..

التردد: 11345

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تردد القناة الجديد على عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

لم تحتل قناة توم وجيري المكانة المميزة التي تستقر بها الآن في قمة قنوات الأطفال بسهولة، ولكنها حازت عليها بعد منافسة قوية مع باقي المحطات، ولكن محتوى توم وجيري لم يحتاج الكثير من الدعم بل أصبح هو الداعم الرئيسي في رفع مكانة القناة، لأن الأطفال في العمر الصغير يكون لديهم ميول قوية إلى الكوميديا والضحك، وتعد أفلام القط والفأر وجبة دسمة ومشبعة بالضحك والفكاهة، هذا ويتم إذاعة عدة برامج أخرى متنوعة مع المسلسلات، وما زاد أيضا من جمهور القناة هو البث المستمر للمحتوى كاملا خلال كل أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة في اليوم بأفضل جودة للصوت الصافي والصورة النقية.