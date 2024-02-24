“شوف هتقبض كام” بعد زيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، وبناءً على ذلك سيكون موعد صرف المعاشات في الأول من مارس 2024، حيث يُنفَّذ صرف المعاشات التي تحول إلى البريد والبنوك دائمًا في أول يوم من كل شهر، بناءً على أحكام القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاش شهر مارس 2024

يتم بدء صرف المعاشات في الأول من شهر مارس 2024، مع توفير الزيادة الجديدة التي تبلغ 15% للمستفيدين من المعاشات، الذين يبلغ عددهم حوالي 13 مليون مواطن، يشمل هذا الإجراء تكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر مارس 2024، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتضمنت زيادة المعاشات لعام 2024 بنسبة 15%، أيضًا زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة تقدر بـ 5.5 مليار جنيه، هذه الزيادة سترتفع إلى 55% من قيمة المعاش خلال العام، حيث يتم تخصيص مبلغ قدره 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في السنة المالية 2024/2025.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة يكون كالتالي:

اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون يوم الخميس 21 مارس 2024.

اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون يوم الأحد 24 مارس 2024.

اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون يوم الإثنين 25 مارس 2024.

اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس 2024 سيكون يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس 2024 يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

أماكن صرف معاشات مارس 2024