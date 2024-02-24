كيفية امتلاك “سيارة معاقين” معفاة من الجمارك 2024 .. اعرف الشروط والخطوات

تعتبر السيارة وسيلة نقل حيوية وحاسمة للأفراد ذوي الإعاقة، حيث تمثل مصدرًا للاستقلال والتنقل الحر، وفي هذا السياق تقدم وزارة التضامن العديد من التسهيلات لهؤلاء الأفراد، من خلال توفير سيارات مجهزة ومعفاة من الرسوم الجمركية، وسوف نوضح في هذا المقال شروط الحصول على سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توضيح الخطوات اللازمة لتقديم الطلب.

كيفية الحصول على سيارة معاقين

للحصول على سيارة معفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة، يلزم اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة والإسكان في مصر.

بعد ذلك قم بحجز موعد لإجراء الكشف الطبي للسيارات المجهزة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

أدخل البيانات الأساسية مثل رقم بطاقة الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، وحدد الحالة الاجتماعية والعنوان والوظيفة ورقم التليفون.

حدد نوع الإعاقة.

اختر تاريخ ومكان الكشف الطبي.

حدد الجمارك المطلوبة للحصول على السيارة.

بعد الكشف الطبي، سيتم تقييم قدرة الفرد على قيادة السيارة.

قم بتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة المرور لفحصها، وفي حالة الاستيفاء، سيتم إصدار خطاب الموافقة.

بعد الحصول على خطاب الموافقة، قم بشراء سيارة جديدة من الموزعين المعتمدين.

شروط التقديم على سيارة المعاقين 2024