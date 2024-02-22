“ارميه بره بيتك بسرعة”.. هتدفع غرامة 100 الف جنيه لو الجهاز ده موجود في بيتك .. الحكومة تحذر المواطنين من تواجد هذا الجهاز داخل المنزل!

لاستخدامها في خدمات شبكة الاتصالات المختلفة هناك بعض المواطنون يرمون بأنفسهم لاقتناء أجهزة تعزيز الإشارة ووضعها داخل منازلهم ومع ذلك يواجهون الآن تهديدًا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه في حال اكتشاف هذه الأجهزة في منازلهم و تأتي هذه الغرامة كعقوبة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 للاتصالات في مصر، فهذا الوضع يضع المواطنين في موقف صعب حيث يجدون أنفسهم مجبرين على تكبد تكاليف مالية إضافية بسبب حاجتهم الضرورية لخدمات الاتصالات الموثوقة و في هذا المقال، و سنقدم توضيحًا شاملاً لكل جوانب هذه القضية و تأثيرات هذه القوانين على المواطنين والبائعين على حد سواء.

دفع غرامة 100 ألف جنيه في هذه الحالة الحكومة تحذر المواطنين

وفقًا للقانون سيتم فرض غرامات تصل إلى حوالي 50 ألف جنيه على المستخدم و100 ألف جنيه على التاجر في حال قيام أي من الأفراد بأي من الأعمال التالية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة أو الجهات المسؤولة بالدولة:

إستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة أو جهاز من معدات الاتصالات بهدف تسويقها داخل البلاد.

حيازة أو إمتلاك أو تركيب أو تشغيل أي وسيلة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية داخل المنازل أو المحلات.

غرامات عند تواجد هذا الجهاز في المنزل بأمر الحكومة

وهذه الغرامات تأتي كتدابير لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالاتصالات، ويُشدد على أهمية الالتزام بالتراخيص والمواصفات المطلوبة لضمان جودة وسلامة الخدمات الاتصالية في البلاد , حيث تواجد أجهزة تقوية شبكات الاتصالات المعروفة بـ الريبتر غير المطابقة للمواصفات، والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أو غير قانوني واحدة من التي نص علها القانون في العقوبة عند تواجدها عندك ف المنزل.