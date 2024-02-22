رابط التقديم في وظائف هيئة المحتوى المحلي 1445 والشروط المطلوبة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية عن بدأ التسجيل في وظائف هيئة المحتوى والمحلي، حيث تم اتاحت عدد من الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس، حيث يتم العمل في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الرياض، كذلك تم تحديد عدد من التخصصات والمسميات الوظيفية، لنتعرف في الفقرات التالية على تفاصيل الوظائف ورابط التقديم.

وظائف هيئة المحتوى المحلي في السعودية

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تعد هيئة حكومية تم تأسيسها ديسمبر 2018، تهدف هذه الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بمكوناته وتطوير المشتريات الحكومية ومتابعتها، فهي تهدف كذلك لتحقيق الأهداف التنموية والمالية وفقًا للاستراتيجيات الوطنية، فقد تم الإعلان عن عدة وظائف هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية الشاغرة في المملكة العربية السعودية 1445 بشكل محدد، وهي على النحو التالي:

مدير إدارة الميزانية.

مدير إدارة طلبات الإعفاء.

مؤلف الإعلانات.

أخصائي إدارة طلبات الإعفاء.

التخصصات المطلوبة للوظائف

كما تم تحديد عدد من التخصصات المطلوبة هذه الوظائف الشاغرة يجب الحصول على شهادة في أحدى هذه التخصصات حتى يتمكن الفرد من التقديم عليها، وهي كالتالي:

إدارة الإعمال.

الإدارة العامة.

المالية.

المحاسبة.

القانون.

الإتصالات.

الصحافة.

الهندسة الصناعية.

الهندسة العامة.

وكل ما يعادل هذه التخصصات.

رابط التقديم على الوظائف

من الآن يمكن التقديم على هذه الوظائف الشاغرة بشكل إلكتروني من خلال موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الشروط اللازمة للتقديم في الوظائف

وضعت الهيئة عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التقديم على هذه الوظائف وهي على النحو التالي: