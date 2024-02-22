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لو معاك قرشين حطهم في البنك هتاخد 6250 جنيه أرباح شهريا.. بنك التنمية الصناعي يكشف عن زيادة العائد البنكي 30% على شهادات الادخار
شهادات الادخار
زيادة العائد البنكي 30%، بنك التنمية الصناعية يكشف عن فرصة استثمار مبتكرة من خلال إطلاق منتج ادخاري جديد يحمل اسم “Smart”، ويتميز بعائد يصل إلى 30% سنوياً، مما يتيح للأفراد الفرصة للاستفادة من هذا الاستثمار داخل البنك بحد أدنى للمبلغ المستثمر يبلغ 250 ألف جنيه.
اربح 6250 جنيهًا شهريًا
سوف نجيب على سؤال كيف يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة الادخار داخل بنك التنمية الصناعية، حيث يتمتع الاستثمار بعائد يبلغ 30%، مما ينجم عنه هامش ربح سنوي يصل إلى 75 ألف جنيه، علاوة على ذلك، يُمكن تقسيم هذا الربح على مدار السنة ليصبح ربحًا شهريًا قدره 6250 جنيهًا، ويُمكن صرف الربح في نهاية السنة كدفعة واحدة.
مدة شهادة الادخار
- شهادة الادخار في بنك التنمية الصناعية تُقدم فرصة فريدة مع عائد تصاعدي يُحسب يوميًا، ويُعلن بنهاية فترة الاستثمار بنسبة 30%.
- احتساب العائد ينطلق من نفس يوم تقديم طلب العميل ويتم توثيقه بنهاية الفترة.
- لا تتوجد أي تكاليف إضافية.
- الحد الأدنى للشراء في المرة الأولى هو 250 ألف جنيه مصري، ويُمكن زيادته بمضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.
- لا تفرض البنوك أية رسوم أو غرامات عند الاسترداد المبكر.
- في حالة السحب أو الاسترداد المبكر لمنتج الادخار “SMART”، يتم تطبيق العائد الفعلي للمدة المنقضية للعميل.