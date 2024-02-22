لو معاك قرشين حطهم في البنك هتاخد 6250 جنيه أرباح شهريا.. بنك التنمية الصناعي يكشف عن زيادة العائد البنكي 30% على شهادات الادخار

زيادة العائد البنكي 30%، بنك التنمية الصناعية يكشف عن فرصة استثمار مبتكرة من خلال إطلاق منتج ادخاري جديد يحمل اسم “Smart”، ويتميز بعائد يصل إلى 30% سنوياً، مما يتيح للأفراد الفرصة للاستفادة من هذا الاستثمار داخل البنك بحد أدنى للمبلغ المستثمر يبلغ 250 ألف جنيه.

اربح 6250 جنيهًا شهريًا

سوف نجيب على سؤال كيف يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة الادخار داخل بنك التنمية الصناعية، حيث يتمتع الاستثمار بعائد يبلغ 30%، مما ينجم عنه هامش ربح سنوي يصل إلى 75 ألف جنيه، علاوة على ذلك، يُمكن تقسيم هذا الربح على مدار السنة ليصبح ربحًا شهريًا قدره 6250 جنيهًا، ويُمكن صرف الربح في نهاية السنة كدفعة واحدة.

مدة شهادة الادخار