خبر سعيد على جميع الأسر المصرية.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة شهر مارس بالرقم القومي 2024 .. قدم الآن ووفري احتياجات البيت كلها دون الاستلاف

يمكنك معرفة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، توجه الرئيس السيسي بتعزيز المعاشات ضمن برنامج “تكافل وكرامة” بزيادة تبلغ خمسة عشر بالمئة، وكانت التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تصل إلى 5.5 مليار جنيه، هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع نسبة المعاشات ضمن برنامج تكافل وكرامة إلى 55% من القيمة الإجمالية في فترة قصيرة، مما دفع العديد من المواطنين المصريين للاستفسار عن رابط الاستعلام عن المعاش المرتبط بالبرنامج وعن توقيت صرف الزيادة الجديدة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تفصيل شروط الاستحقاق للمعاش المتعلق ببرنامج “تكافل وكرامة” يتطلب تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالتسجيل عبر النموذج الذي يعكس الحالة الاجتماعية.

تشترط أن يكون للأسر أو الأفراد الذين يتقدمون للبرنامج مستوى اقتصادي منخفض، بناءً على معايير إحصائية محددة.

يجب أن لا يحصل المتقدم على دخل شهري منتظم أو أي معاش من تأمين الدولة، أو حتى المساعدات المرتبطة بالضمان الاجتماعي شهريًا.

التسجيل في تكافل وكرامة

للاستعلام عن التأهيل لبرنامج “تكافل وكرامة”، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

أولًا يتعين عليك زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص .

. حيث يُطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

بعد إدخال رقم البطاقة، انقر على الرمز المخصص للاستعلام.

وسيتم عرض نتائج المتقدم مباشرة، بالإضافة إلى الشروط الصحية المطلوبة لاستمرار صرف المعاش التابع لبرنامج “تكافل وكرامة”.

إذا كانت المرأة حاملًا، يُمكنها متابعة الحمل عبر الوحدة الصحية، المستشفى الحكومي، أو أي مركز طبي، باستخدام بطاقة المتابعة والتسجيل الدوري الذي يتم ثلاث مرات شهريًا.

وبعد الولادة، يمكن للمرأة المتابعة مرتين سنويًا.

يقدم البرنامج دعمًا ماليًا للأسر الفقيرة وذلك من خلال إعانات شهرية، يتم اختيار المستحقين بناءً على معايير الفقر والاحتياج، يمكن أن تشمل التغطية الدعم لتحسين ظروف السكن، وتوفير التعليم الصحي، ودعم التعليم.