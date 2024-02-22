مش هتاخد معاش تاني من النهارده .. خبر محزن على أول اليوم .. حالات وقف المعاش رسميا لهؤلاء الفئات وفقا لقانون المعاشات الجديد

يمكنك معرفة حالات وقف المعاش، الحكومة المصرية قد اتخذت قرارًا بتعليق صرف المعاشات لفئات معينة من المجتمع، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد للتأمينات، لضمان عدم تأثير هذا القرار عليك، يجب عليك التحقق من عدم تصنيفك ضمن هذه الفئات المتأثرة، يمكنك التحقق من التفاصيل والفئات المتأثرة من خلال زيارة موقع وزارة التأمينات أو الاستفسار في مكاتب البريد.

الأماكن التي يمكنك من خلالها صرف المعاشات

تسهل وزارة التأمينات على المواطنين صرف المعاشات من خلال عدة وسائل، مثل.

مكاتب البريد. ماكينات الصراف الآلي. البنوك.

يرجى من الجميع أخذ الحيطة والحذر في حالة إيقاف المعاش، حيث ينص القانون على أنه عند انتهاء وزوال سبب إيقاف المعاش للمواطن المستحق، يتم إعادة توزيع المعاش بين المستحقين بشكل كامل أو جزئي،.يتم ذلك في تاريخ زوال السبب، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم 7 المرفق بالقانون، يجب التأكد من عدم توافر أي حالة من الحالات المحددة في القانون لتجنب إيقاف المعاش.

حالات وقف المعاش وفقا لقانون المعاشات الجديد

أعلنت وزارة التأمينات في جمهورية مصر العربية عن تحديد بعض الفئات التي ستتوقف لها معاشاتها عند حدوث أي حالة من الحالات التالية.

سيتم قطع المعاش عن الطالب الذي حاز على مؤهل عالي وتجاوز عمره 26 عامًا والتحق بالعمل.

سيتم تعليق صرف المعاش عن الطالب الذي بلغ عمره 24 عامًا وحصل على مؤهل متوسط.

سيتم قطع المعاش في حال وفاة صاحب المعاش.

سيتوقف صرف المعاش للابنة في حالة الزواج.

سيتم تعليق صرف المعاش للزوجة في حالة الزواج.

المنح التي تقوم وزارة التأمينات بصرفها

قدّمت وزارة التأمينات في جمهورية مصر العربية مساعدات مالية لفائدة الأخت أو الابنة للمتوفين، نتيجة لتوقف صرف المعاش عنهم بسبب زواجهما، تتراوح قيمة تلك المنحة المالية بين خمسمائة جنيه كحد أدنى وقد تكون أكبر، ويمكن صرفها مرة واحدة فقط في العمر، خلال الخمس سنوات الأولى من الزواج، وتتم العملية عبر تقديم قسيمة زواج للابنة أو الأخت.