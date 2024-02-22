مش هتصرف تموين ولا عيش تاني خالص .. حالات الغاء بطاقة التموين عن هذا الفئات.. تعمل اي عشان تصرف.. وزارة التموين توضح التفاصيل

يمكنك معرفة حالات الغاء بطاقة التموين، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حالات إلغاء بطاقات التموين، حيث تتضمن فئات مختلفة من المواطنين الذين لا يحصلون على الدعم التمويني، يشعر بعض المواطنين بالتساؤل حول أسباب إلغاء بطاقات التموين، خاصةً مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يحدث فقط إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم أو تتوافر فيها محددات للاستبعاد، يجب على المواطنين أن يكونوا على علم بأن إيقاف بطاقة التموين لا يعني فقدان الدعم نهائيًا، ويتعين عليهم فهم حالات إلغاء البطاقات التموينية المتاحة.

اسباب تؤدي الي ايقاف بطاقة التموين

توجد بعض الظروف التي تؤدي إلى إيقاف صرف التموين نهائيًا، وهي.

التواجد في المخابز لمدة مرتين متتاليتين.

اكتشاف البطاقة لدى أصحاب البقالة.

زيادة راتب رب الأسرة إلى 9600 جنيه.

حالات الغاء بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين قائمة بعدة فئات تستبعد من الحصول على التموين نظرًا لكونها تعتبر جزءًا من الشريحة غير المستحقة للدعم. تشمل هذه الحالات.

عدم صرف الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية. فقدان البطاقة وعدم تقديم طلب لاستصدار بديل لها أو الاف لمدة 6 أشهر. السفر خارج مصر والامتناع عن الحصول على السلع لمدة ستة أشهر متواصلة وعدم تقديم طلب للفصل من الدعم. دفع ضرائب للحكومة بمبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه سنوياً. امتلاك شركة أو حساب تجاري قيمته لا تقل عن 10 ملايين جنيه. امتلاك أراضي زراعية تزيد عن 10 فدان، وتكاليف المصروفات المدرسية للأبناء تزيد عن 20 ألف جنيه. امتلاك سيارة من موديل 2017 فما فوق، كلها أسباب تؤدي إلى إلغاء البطاقة التموينية وفقًا لوزارة التموين. يتم إنذار صاحب البطاقة أولاً إذا تركها لدى مخابر العيش البلدي، وفي حالة تكرار ذلك، يتم إلغاء البطاقة نهائيًا دون إمكانية تفعيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى سقوط حق الدعم عن الأسرة.

الفئات المسموح لها الفصل من بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الفئات التي يمكنها استبعاد نفسها من البطاقة الخاصة بها وتضمينها في بطاقة أخرى، وتشمل ذلك: