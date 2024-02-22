خبر زي العسل على أول اليوم .. لو عندك قطعة أرض زراعية في القري أو المدن هتقدر تبنيها وفقاً إلي.. قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 .. كانوا مستنينه بقالهم سنين

يمكنك معرفة آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء وشروط التصالح، إصلاح الانحرافات في مشروعات البناء يمثل جزءًا أساسيًا من التعديلات الكبيرة في تشريعات البناء، حيث يشكل استفسار الكثيرين حول عملية التسوية في حال وجود مخالفات بنائية، يظهر هذا بشكل خاص في سياق إرادة الجميع لإقامة منازل مخطط لها، ولكن يواجهون تحديات عند اكتشاف بعض التجاوزات أثناء البناء، مما يقعون في دائرة القانون، لذا، يستحق التعرف على تفاصيل أكثر حول كيفية تسوية مخالفات البناء.

شروط التصالح في مخالفات البناء

بعد استعراضنا للتعديلات الأساسية في اللباس الجديد لقانون البناء، نكتشف أن هناك العديد من الأفراد يتسائلون عن شروط التصالح في مخالفات البناء، هذه الشروط تتضمن.

أولاً، ضرورة تسديد رسوم الفحص الجديد كتأكيد على استعداد المواطن للتصالح.

ثم يجب تطبيق سعر المتر المربع للشقة وفقًا للأسعار المعتمدة في قانون عام 2009.

في حالة قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى، التي اعتبرت مخالفة لقوانين البناء، حتى صدور الحكم النهائي.

التصالح في مخالفات البناء

انتشرت بين الناس أخبار تفيد بإمكانية التصالح في حالات انتهاكات البناء، مما أثار تساؤلات العديد من المواطنين حول صحة هذا الخبر، يتطلع الجميع الذين وقعوا تحت رادار القانون خلال عمليات البناء إلى حل هذه المشكلات وضمان حقوق بناءهم بشكل صحيح، تم موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي هذا السياق تم اتخاذ قرار بإصدار اللائحة التنفيذية في ٢٢ فبراير الحالي، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن الهيئة الإدارية لديها الصلاحية للتصالح في حالات الانتهاكات التي وقعت قبل سريان هذا القانون، بما في ذلك تغيير استخدام المناطق التي لا تمتلك تخطيطًا مسبقًا.