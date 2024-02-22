خبر زي السكر ومنتظر لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمسة + الفئات المستحقة للصرف .. هتقبضهم مع قبض الشهر ولا لا

يمكنك معرفة موعد صرف العلاوات الخمسة، مع اقتراب شهر الخير والفرح، شهدت محركات البحث ارتفاعًا في الاهتمام بموعد صرف العلاوات الخمسة، خاصةً بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية لهيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير هذه العلاوات للمواطنين المستحقين، لهذا السبب، قررنا مشاركة تفاصيل إضافية حول موعد صرف العلاوات الخمسة وكيفية الاستعلام عنها بسهولة عبر الإنترنت.

موعد صرف العلاوات الخمسة

مع زيادة الاهتمام من قبل أصحاب المعاشات في البحث عن التفاصيل حول العلاوات الخمسة، التي ستعزز قيمة معاشهم، وكذلك حول موعد صرفها، اتضح لنا أن هيئة التأمينات الاجتماعية قد أكدت أن العلاوة القادمة ستُصرف في شهر مارس لعام 2024.

جدول صرف العلاوات الخمسة

بموجب اللوائح التنظيمية التي وضعت في اليوم الأول من شهر يوليو، يُظهر جدول صرف العلاوات الخمسة تسلسلًا كما يلي.

العلاوة الأولى تم صرفها في سبتمبر 2023.

العلاوة الثانية تم صرفها في ديسمبر 2023.

العلاوة الثالثة ستتم صرفها في مارس القادم لعام 2024.

بينما ستكون العلاوة الرابعة في ديسمبر القادم لعام 2024.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة

الحكومة المصرية قامت بتوفير جميع الخدمات الضرورية للمواطن بشكل إلكتروني، لتخفيف عبء الزيارة الشخصية إلى الجهات الحكومية، ولدعم هذا، تمكنا من معرفة أنها فتحت باب الاستعلام عن العلاوات الخمسة عبر الإنترنت، تمشياً مع اقتراب موعد صرفها، وفيما يلي الخطوات.