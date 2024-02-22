اعملي حسابك يا هانم المياه هتقطع 10 ساعات.. عاجل شركة المياه تعلن عن قطع المياه .. لو أنت من محافظة الجيزة أعرف لتكون من سكان هذه المناطق

يمكنك معرفة أماكن قطع المياه في الجيزة وموعد الانقطاع بالتفصيل، حيث أفصحت شركة إمداد المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة، في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الموافق 21 فبراير 2024، عن إجراء قطع لتزويد المياه في عدة مناطق لفترة تتجاوز 10 ساعات متواصلة، وذلك بناءً على أعمال الصيانة والتطهير، يأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الدولة لضمان توفير مياه نقية صالحة للشرب، حفاظًا على صحة المواطنين.

أماكن قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

أعلنت شركة توزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي في محافظة الجيزة عن تعليق الخدمة في عدة مناطق تتبع لها، وتشمل ذلك “مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة”، حيث تم التأكيد على استئناف الخدمة فور الانتهاء من جميع الأعمال الضرورية.

مواعيد قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

أعلنت الشركة أن تعليق الخدمة سيمتد لفترة تزيد عن 10 ساعات متواصلة، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، وحتى الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024.

أسباب قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وفقًا للتوضيحات الصادرة عن الشركة، يعود سبب انقطاع خدمة المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد بقطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة في منطقة أبو النمرس، هذا التدخل يتسبب في تأثير عملية ضخ المياه في عدة مناطق أخرى، أعلنت شركة توزيع مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بالجيزة عن اعتذارها الشديد لتعطل خدمة المياه في الفترة المشار إليها سابقًا، وأكدت توفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المتأثرة حتى الانتهاء من كافة الأعمال، في حال رغبة المواطن في طلبها، يُرجى الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125.