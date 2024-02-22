هتروح في داهيه لو نسيت وخدته معاك.. بأمر وزارة التربية والتعليم تطبيق حظر استخدام الموبايل بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن حظر استخدام الموبايل بالمدارس، وهو قرار جديد صدر عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمت إضافة قانون جديد إلى اللائحة الخاصة بالطلاب، يأتي هذا القانون كجزء من الكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024، ويشمل حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي في جميع المدارس، سنلقي نظرة على تفاصيل القانون في الفقرات التالية.

حظر استخدام الموبايل بالمدارس

تضمّنت المادة رقم 21 في القرار الوزاري رقم 178، الصادر في عام 2023، التزام جميع الطلاب المنتسبين للتعليم قبل الجامعي بلائحة الانضباط، التي تفرض حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي داخل الحرم المدرسي، يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم بشكل حاسم، مع تنفيذ كل الأحكام بقوة وصرامة، دون تسامح مع أي طالب يخالف هذا القانون.

حيث عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا صباح اليوم مع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن توصيات لجنة التعليم، لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها اللجنة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شدد على أهمية أن يكتسب طلاب المدارس مفهوم الانضباط في كل مراحل التعليم، وأن يقوم كل مسؤول في المدرسة بتفعيل القوانين بشكل صارم، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم لضمان أن يكونوا على دراية تامة بها ويتجنبوا أي تصرف يتنافى مع القانون خلال اليوم الدراسي.

توصيات رئاسة الجمهورية للجنة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم

توجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهات هامة إلى وزارة التربية والتعليم، تضمنت أهم التوصيات التي يجب تنفيذها وتعريف الطلاب بها، وتتمثل في.