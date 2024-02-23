“خلي الغلابة تفرح”.. اعرف نصيب الفرد في التموين لشهر رمضان وسعر السلع التموينية
نصيب الفرد في تموين رمضان 2024
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر السلع التموينية لشهر مارس 2024، والتي من المقرر صرفها بداية من الجمعة الأولى في شهر مارس، حيث يستفيد من هذه الأسعار جميع حاملي البطاقات التموينية في مصر البالغ عددهم حاليًا 21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نستعرض لكم نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان، وأسعار السلع التموينية فتابعونا.
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة التموين في شهر مارس 2024، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا النفي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، كما ينتظر جميع المواطنين بفارغ الصبر أي إعلان رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد من التموين، بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة في ظل تلك الظروف.
حصة الفرد في التموين لشهر رمضان المبارك
يتم توزيع نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024 في إطار برنامج التموين خلال شهر رمضان، حيث يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مللي، مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، يُخصص كيلو جرام من السكر لكل فرد، مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة، ويأتي هذا الإجراء لتوفير موارد أساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الأسر خلال هذا الشهر المبارك.
أسعار السلع الاستهلاكية التموينية شهر مارس 2024
- سكر معبأ (كيلو جرام واحد): 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.
- أرز معبأ (كيلوجرام واحد): 12.60 جنيه.
- مكرونة (800 جم): 13 جنيهًا.
- مكرونة (400 جم): 6.50 جنيه.
- عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
- فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات.
- دقيق معبأ (كيلوجرام): 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
- شاي ناعم (40 جرامًا): 5 جنيهات.
- صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
- تونة مفتتة (وزن 140 جرامًا): 18 جنيهًا.
- مربى أنواع (350 جرامًا): 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (250 جرامًا): 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (125 جرامًا): 7 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيها.
- صابون غسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.
- صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- لبن جاف (125 جرامًا): 25.50 جنيه.
- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني (80 جرامًا): 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع: 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء (ظرف 140 جرامًا): 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج (عدد 8 مكعبات): 6 جنيهات.