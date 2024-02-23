“خلي الغلابة تفرح”.. اعرف نصيب الفرد في التموين لشهر رمضان وسعر السلع التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر السلع التموينية لشهر مارس 2024، والتي من المقرر صرفها بداية من الجمعة الأولى في شهر مارس، حيث يستفيد من هذه الأسعار جميع حاملي البطاقات التموينية في مصر البالغ عددهم حاليًا 21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نستعرض لكم نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان، وأسعار السلع التموينية فتابعونا.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة التموين في شهر مارس 2024، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا النفي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، كما ينتظر جميع المواطنين بفارغ الصبر أي إعلان رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد من التموين، بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة في ظل تلك الظروف.

حصة الفرد في التموين لشهر رمضان المبارك

يتم توزيع نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024 في إطار برنامج التموين خلال شهر رمضان، حيث يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مللي، مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، يُخصص كيلو جرام من السكر لكل فرد، مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة، ويأتي هذا الإجراء لتوفير موارد أساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الأسر خلال هذا الشهر المبارك.

أسعار السلع الاستهلاكية التموينية شهر مارس 2024