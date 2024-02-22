ُهسة طلعت.. نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024 في عموم العراق برقم الطالب الامتحاني pdf عبر results.mlazemna
عاجل منذ قليل تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024، وذلك للفصل الدراسي الأول في مختلف محافظات العراق، وأصبح متاح أمام الطلاب والطالبات من مختلف المحافظات العراقية الولوج إلى موقع نتائجنا ومن ثم الاستعلام عن النتيجة للصف الثالث المتوسط التمهيدي، وعبر البديل نوضح لكم خطوات استخراج النتيجة من نتائجنا خطوة بخطوة، فضلًا تابعونا.
نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024
بالأمس القريب انتهى الطلاب والطالبات من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بمرحلة الثالث المتوسط، وبعد أداء الامتحانات قامت الجهات المسؤولة بتصحيح أوراق الطلاب والطالبات، واليوم تم إتاحتها عبر موقع نتائجنا الرسمي التابع للتربية العراقية، وما على الطالب سوى السير على بضع خطوات حتى يصل إلى النتيجة الخاصة به، ويُذكر أن النتيجة ظهرت جملة واحدة في مختلف محافظات العراق، حيث لكل محافظة كالعادة الملف الخاص بها، على أن يُحمل الطالب النتيجة في محافظته بنفسه.
الاستعلام عن نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024
ظهرت منذ قليل نتائج الثالث المتوسط التمهيدي لعام 2024، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الوصول إلى النتائج تباعًا لخطوات، تأتي على هذا الترتيب:
- التوجه في البداية إلى موقع نتائجنا التابع للتربية بالعراق على شبكة الإنترنت.
- النقر على نتائج التمهيدي 2024 الثالث متوسط.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب، ومن ثم يقوم بالنقر على تنزيل.
- يقوم بتحميل الملف واختيار الأدبي أو العلمي، ومن ثم يفتح الملف ويبحث برقمه الامتحاني عن النتيجة.
- علمًا بأن النتائج الآن متاحة للطلاب في جميع المحافظات العراقية دون استثناء لأي محافظة.
2 تعليقات
لا اريد ان ادخل بريد الاكتروني او غير ذالك اريد فقط ان ادخل الاسم واريد عرض النتيجه
لا تحتاج إلى بريد قم بتحميل الملف وقم بفتحه فقط