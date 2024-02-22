“خبر عاجل ” ظهرت الآن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 في جميع محافظات العراق رابط وخطوات الاستعلام من موقع وزارة التربية العراقية

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2024 العراق، حيث يوجد حالة من التوتر والقلق بين الطلاب، لأنها تعتبر مرحلة انتقالية في حياة الطلاب، حيث أكدت وزارة التربية العراقية بأنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، وسوف يتم الإعلان عن النتائج اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، لذا سوف نتعرف في هذا المقال عن كيفية الاستعلام عن تلك النتائج عبر الإنترنت.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور التمهيدي للعام 2024

حيث أكدت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحان التمهيدي للصف الثالث المتوسط لعام 2024، وذلك يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر فبراير، وذلك بعد الإنتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، سيتم الكشف عن النتائج في جميع المحافظات العراقية، كما أعلنت أيضًا أن نسبة النجاح في هذا الفصل الدراسي الخاصة بالامتحانات مبشرة للغاية ومرتفعة عن الأعوام السابقة، وهناك توقعات بأنها تتجاوز نسبة النجاح 70%.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي لعام 2024 في العراق

يوجد بعض الخطوات الأساسية التي تساعد الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: