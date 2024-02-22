عاجل 【﻿نتائجنا　ｒｅｓｕｌｔｓ】استعم الآن عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي الدور الأول في عموم محافظات العراق

أعلنت صباح اليوم الخميس 22 فبراير 2024 نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 الدور الأول عبر المنصات الرسمية لوزارة التربية، ويتاح الأن لجميع الطلاب أن يستعلموا عن نتائج الصف السادس الاعدادي في عموم المحافظات العراقية، فبعد طول انتظار لظهور النتيجة وإعلانها على المواقع الرسمية، بالفعل تم أعلانها الآن ومن خلال موقع البديل نبين لكم طريقة الاستعلام عبر المواقع الرسمية ورابط الاستعلام.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 الدور الأول موقع نتائجنا

استعلم عن نتيجة السادس الاعدادي التمهيدي عبر موقع نتائجنا المخصص للإعلان النتائج لجميع المراحل التعليمية، والذي يراقب انتظار النتائج التعليمية أول بأول، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة عليه بالخطوات البسيطة التالية:

الدخول على موقع نتائجنا عبر الرابط الرسمي للموقع results.mlazemna.com. النزول أسفل الصفحة وتحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب/ة. اضغط على تنزيل أمام محافظ الطالب/ة. افتح المِلَفّ المحتوي على النتيجة واستعلم بالرقم الامتحاني عن نتيجة الطالب/ة.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024 الدور الأول موقع وزارة التربية

موقع وزارة التربية يعد هو الأصل والمرجع إلى جميع المعلومات التي تخص الطلاب وقد أعلن الموقع إعلان نتائج السادس الاعدادي منذ قليل في جميع المحافظات العراقية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط الرسمي: epedu.gov.iq. اضغط على نتائج الامتحانات. اختر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024. ادخل بيانات الطالب الاسم المحافظة والرقم الامتحاني. اضغط استعلام عن النتيجة.

وفي ختام مقالنا الذي بينا ف طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي نتمنى للجميع النجاح والتفوق.