【﻿ظهرت　النتيجة】رابط نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 موقع نتائجنا ووزارة التربية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024 ولاتي طال انتظارها من الجميع، حيث يمكن للجميع الطلب والطالبات العراقية الدخول على موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا المتخصص لإعلان نتائج جميع المراحل التعليمية في العراق والاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي.

ومن خلال موقع البديل ألإخباري نبين لكم رابط الاستعلام عن النتيجة وخطوات الاستعلام في الأسطر التالية.

رابط نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2024

استعلم الآن عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في عموم محافظات العراق، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث المتوسط اليوم في عموم المحافظات العراقية، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول على موقع وزارة التربية العراقية من خلال الرابط التالي: epedu.gov.iq، أو من خلال موقع نتائجنا الذي يتابع النتائج منذ اللحظة الأول للإعلان عنها فور ظهورها، والذي يمكنك الدخول عليه عبر الرابط التالي: results.mlazemna.com.

استعلام نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2024

أعلنت نتيجة الثالث متوسط التمهيدي عبر موقع نتائجنا المخصص للإعلان النتائج لجميع المراحل التعليمية، والذي يراقب انتظار النتائج التعليمية أول بأول، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة عليه بالخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على موقع نتائجنا عبر الرابط الرسمي للموقع المذكور أعلاه. أسفل الصفحة تجد جميع المحافظات العراقية تم رفع النتائج الخاصة بهم. حدد المحافظة التي ينتمي لها الطالب/ة. اضغط على تنزيل أمام محافظ الطالب/ة. افتح المِلَفّ المحتوي على النتيجة واستعلم بالرقم الامتحاني عن نتيجة الطالب/ة.

وصلنا معكم لختام مقالنا الذي بينا فيه طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ونتمنى للجميع النجاح والتفوق.