ظهرت الآن.. الاستعلام عن نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في كافة المحافظات

يبحث كثير من الطلاب عن نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتائج حيث أكدت الوزارة عن إعلان نتائج فور الانتهاء من التصحيح ومراجعة الأوراق وفور ظهور النتائج ستضع الوزارة عبر مواقعها الرسمية رابطًا رسميًا يتضمن لينك النتيجة وذلك عبر مواقعها الرسمية على فيسبوك وتليجرام وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتائج الثالث متوسط في كافة محافظات العراق.

نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 وقد سهلت الوزارة الوصول إلى النتائج حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بكل سهولة وبشكل إلكتروني عبر عددٍ من الخطوات وتلك الخطوات كما يلي :

يتعين عليك أولاً التوجه إلى الموقع الرسمي لموقع نتائجنا من خلال الرابط

يتعين على الطالب اختيار المحافظة التابع لها الطالب

ثم الضغط على أيقونة تحميل الملف بهيئة PDF على جهازك ثم البحث به من خلال اسمك

يمكنك بعدها الاطلاع على النتائج من خلال البحث باسمك.

نتائج الثالث متوسط عبر وزارة التربية والتعليم

وحتى تسهل الوزارة على الطلاب الحصول على النتائج فقد وضعت عدة طرق حتى تيسر على طلابها الوصول إلى النتائج وحتى تتفادى الضغط على الموقع لذا وضعت الوزارة نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الوصول إلى النتائج بكل يسر وسهولة من خلال اتباع عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي :