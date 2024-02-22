ظهرت الأن..نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2024 برابط مباشر عبر موقع ملزمتي results.mlazemna

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2024 حيث تعد هذه السنة الدراسية من أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب، لذا فأن الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالقلق والتوتر تزامناً مع ظهور نتائج الطلاب، ولكن المؤشرات التي أعلنتها وزارة التعليم العراقية تطمئن أولياء الأمور حيث أن هناك نسبة نجاح عالية هذا العام، وسنتحدث في هذا المقال عن كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الثالث المتوسط وكذلك طريقة الحصول علي النتائج.

نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة معرفة نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2024 للطلاب وأولياء الأمور عبر رابط مباشر، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن ظهور نتائج الثالث التمهيدي منذ دقائق، فأرتفع معدل البحث علي النتيجة علي محرك البحث جوجل واليك طريقة الحصول علي النتيجة:

قم بالتوجه الي موقع ملزمتي الرسمي من خلال الضغط هنا.

بعد ذلك نقوم بالضغط علي أيقونة نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2024.

ستلاحظ أنه تم فتح صفحة بها بعض البيانات المطلوبة نقوم بكتابة الأسم والمحافظة.

بعد ذلك نضغط علي زر أستعلام عن النتيجة.

ننتظر قليلاً حتي يتم ظهور النتيجة اليك بكافة تفاصيل المواد.

نقوم بتحميل النتيجة أو طباعتها.

الحصول علي النتيجة من موقع الوزارة الرسمي

يمكن الحصول علي نتائج الثالث المتوسط أيضاً من الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية، فيمكنك الأطلاع علي النتيجة من خلال أتباع تلك الخطوات: