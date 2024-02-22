إليكم موعد مجيء ليلة النصف من شعبان 1445.. وما هي أهم الأدعية في هذا اليوم؟

يتساءل العديد من المسلمين عن موعد بداية ليلة النصف من شعبان لعام 1445، إذ يقترب الشهر من منتصفه وتقترب هذه الليلة الفضيلة ذات الأهمية الكبيرة في الدين الإسلامي، ويعتبر الدعاء في هذه الليلة من الأعمال المستحبة، حيث يستحب للمسلم أن يقرب نفسه إلى الله من خلال الصلاة والدعاء، بالإضافة إلى الدعاء يقوم العديد من المسلمين بصيام أيام البيض في شهر شعبان، وهي الأيام 13 و14 و15 من الشهر، وقد أوضحت دار الإفتاء الموعد المتوقع لبداية ليلة النصف من شعبان لهذا العام، وبينت حكم الاحتفال بها والأدعية المستحبة في تلك الليلة، فإليكم التفاصيل.

كيفية يتم أحياء ليلة النصف من شعبان وما الأدعية المستحبة؟

أوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بتلك الليلة جائز ومستحب دون مخالفة شرعية، ولا ضرر على المسلم الاحتفاء بتلك الليلة من خلال الذكر والتضرع والتقرب إلى الله، كما ورد عن كبار الأئمة والصحابة الكرام عدد كبير من الأدعية ومنها دعاء ليلة النصف من شعبان، إذ يتقرب العبد في هذه الليلة إلى ربه بالدعاء لقضاء حاجته أو قبول توبته والدعاء للغير بالخير والصلاح، ويمكنك ترديد الدعاء التالي في مناسبة ليلية النصف من شعبان.

موعد ليلة النصف من شعبان لعام 1445؟

أوضحت دار الإفتاء أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من بعد صلاة المغرب ليوم السبت الموافق 14 شعبان، وتنتهي فجر يوم الأحد الموافق 15 شعبان، يذكر أن العديد من الناس يخطئون في موعدها، فيعتبرون أن ليلة النص من شعبان أو ليلة القدر هي ما بعد المغرب من اليوم نفسه، ولكن هذا خاطئ، فليلة اليوم هي ما سبق صباحه، ولذا ستبدأ ليلة النصف من شعبان منذ مغرب شمس اليوم الرابع عشر من شعبان.