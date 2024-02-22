ظهرت.. نتائج السادس الاعدادي 2024 موقع نتائجنا

نتائج السادس الاعدادي 2024 موقع نتائجنا ظهرت بعد حالة ترقب كبيرة من أولياء الأمور والطلاب العراقيين، حيث تم التنويه من ناحية وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الخميس والذي يوافق 22 شباط من العام الحالي، كما تم التنويه بأنه يمكن الحصول على النتيجة من الرابط الرسمي للوزارة، وموقع نتائجنا، ويمكننا التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكيفية الحصول عليها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2024

نوهت وزارة التربية والتعليم في العراق بأن نتائج السادس الاعدادي 2024 موقع نتائجنا سوف تظهر في الموعد المحدد لها من قِبَل الوزارة،خاصةً أن هذه الإمتحانات الخاصة بهذه المرحلة كانت انتهت منذ اليوم الثامن من شباط هذا العام، وهذه الفترة الماضية كانت كافية لتصحيح الإمتحانات ومراجعتها بدقة ثم إعلان النتائج، والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم تتلقى الوزارة أي شكاوي خاصة بالإمتحانات وأسئلتها، وقد نوهت الوزارة أيضًا بأنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت، وأيضًا موقع نتائجنا، خاصةً أن عملية تقدير الدرجات تمت فور الإنتهاء من الإمتحانات.

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي لعام 2024 بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: