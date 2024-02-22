مع الخطوات.. إليكم موعد ورابط نتيجة دبلوم التعليم العام في سلطنة عمان 2024 عن طريق البوابة الإلكترونية

ينتظر الطلاب في سلطنة عمان إعلان نتائج الدبلوم العام لعام 1445-2024، حيث من المقرر أن تعلن النتائج عبر البوابة الإلكترونية التعليمية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام أرقام مقاعدهم، وسوف نقدم في هذا المقال كيفية الاطلاع على نتيجة الدبلوم العام في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تحديد موعد إعلان النتائج المتوقع.

ما هو موعد الإعلان عن نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان؟

من المتوقع أن يتم إعلان النتائج عبر البوابة الإلكترونية التعليمية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال هذا الأسبوع بين الخميس 22-2-2024 إلى الخميس الذي يليه حسب ما جاء به بعض النشطاء الإعلاميين المعروفين باهتمامهم بنشر أخبار متعلقة بالمدارس والتعليم في السلطنة، وسنقدم في هذا المقال كيفية الاطلاع على نتيجة الدبلوم العام في سلطنة عمان.

خطوات معرفة نتائج امتحان دبلوم التعليم العام في سلطنة عمان لعام 2024

أتاحت الحكومة في سلطنة عمان لجميع الطلاب معرفة نتائجهم عبر البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية، وهذه البوابة هي منصة متعددة المهام وليست فقط مختصة بشؤون التعليم، بل يمكن أن تقلل الجهد أمام المواطنين الراغبين في الحصول على بعض الأوراق الرسمية المتعلقة بأمور خارجة عن التعليم أو النتائج، وعلى أية حال، يمكن الآن الحصول على نتيجة امتحان دبلوم التعليم العام في سلطنة عمان عبر اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لسلطنة عمان تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب إدخال رقم المقعد الضغط على زر “عرض النتيجة”

ستظهر النتيجة فوراً بعد ذلك للمستخدم، مع تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتفوق.