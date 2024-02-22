ظهرت رسميًا .. رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا results.mlazemna الاستعلام عن درجات كافة المحافظات

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات وقد أعلنت الوزارة عن إعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح ومراجعة كافة الأوراق ورصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتائج الثالث متوسط.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 جميع المحافظات

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 حيث أعلنت الوزارة عن توفر النتائج بشكل رسمي في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت العراق حيث انتهت اللجان في العديد من المحافظات العراقية من تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات ورصدها ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بكل يسر وسهولة وبشكل إلكتروني كاملًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتعين عليك التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط

ثم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة

يتعين عليك بعدها إدخال المحافظة التابع لها

ثم الضغط على أيقونة النتائج الظاهرة في الصفحة الرئيسية

يتعين عليك بعدها إدخال رقم الجلوس الخاص بك

ثم يتعين عليك بعدها الضغط على بحث

لتظهر لك جميع النتائج وكافة الدرجات مع المعدل الخاص بك.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط عبر نتائجنا

حيث وضعت الوزارة عدة طرق للحصول على النتائج حتى تخفف الضغط على الطلاب وعلى الموقع أيضًا وحتى يحصل الطلاب على درجاتهم بكل يسر وسهولة ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الخطوات التالية: