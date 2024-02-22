أعرفها قبل أي حد.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 وترددات القنوات الناقلة FHD

يبحث العديد من عشاق المسلسلات الرمضانية عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 حيث أنه في كل عام يقوم المخرجين والمنتجين بالقيام بأعمال مثل البرامج والمسلسلات، ليدخلوا بها في سباق المسلسلات والبرامج الرمضانية، وتتزايد معدلات مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان، ويعتبر هذا العام هو من أقوي الأعوام في المسلسلات الرمضانية حيث أنه تم الأعلان عن العديد من الأعمال القوية التي يشارك بها أفضل الممثلين مثل النجم محمد رمضان، وكذلك البرامج المسلية مثل برنامج المقالب الخاص برامز جلال.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

سنستعرض لكم من خلال موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي يقدمها الكثير من الممثلين، وسنتعرف علي أبرز البرامج والمسلسلات فاليك أبرز المسلسلات لعام 2024:

مسلسل الكبير أوي الذي يقدمه الفنان أحمد مكي .

مسلسل خالد نور وولده نور الذي يقدمه الفنان محمود عبد العزيز وشيكو.

مسلسل حق عرب الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي بالأشتراك مع وفاء عامر.

مسلسل سر الهي التي تقدمه روجينا.

مسلسل أولاد الحج متولي الذي تقدمه نرمين فقي ووفاء عامر.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم.

مسلسل الف ليلة وليلة الذي يقدمه ياسر جلال.

مسلسل مسار أجباري للفنان أحمد داش.

مسلسل جري الوحوش الذي يقدمه نضال الشافعي.

مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز.

مسلسل بدون مقابل للفنان هاني رمزي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

يوجد العديد من القنوات التي ستعرض المسلسلات الرمضانية التي يتسابق بها أبرز الفنانين والممثلين، وأبرزهم قناة أم بي سي مصر واليك تردد القناة: