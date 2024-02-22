أحلى أغاني للأطفال.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات وعرب سات

في الساعات الأخيرة، أصبح تردد قناة كراميش الجديدة لعام 2024 محط اهتمام محركات البحث الاجتماعي، خاصة جوجل، وذلك بسبب نجاحها الكبير في جذب فئة كبيرة من الأطفال، تتميز قناة كراميش بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي في آن واحد، مما جعلها محط جذب للأطفال، يتميز تحديث القناة بتحسينات كبيرة في جودة المشاهدة والصوت والصورة، مما يعكس التفاني في تقديم تجربة ممتعة وتعليمية للمشاهدين.

تردد قناة كراميش 2024

عزيزي المشاهد، يسعدنا أن نقدم لك بيانات تثبيت قناة كراميش الجديدة على عرب سات، لتحقيق ذلك، يُرجى اتباع الإعدادات التالية:

على نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

على عرب سات:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد 2024

انقر على زر القائمة على ريموت الريسيفر الخاص بك.

افتح القائمة على الشاشة.

انتقل إلى قسم “تنزيل” وأضف التردد الذي ينتمي إلى قناة كراميش.

حدد التثبيت اليدوي للشروع في إعداد القناة يدويًا.

اختر القمر الصناعي المناسب، وفي هذه الحالة، يمكنك اختيار نايل سات أو عرب سات.

أدخل التردد الذي تريد تنزيله لقناة كراميش.

أدخل معلومات الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ التي تم توفيرها لك.

انقر على “البحث” لبدء عملية البحث عن القناة.

في النهاية، اختر “تثبيت” لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة لديك.

باستكمال هذه الخطوات، ستكون قناة كراميش متاحة لك ضمن قائمة القنوات المفضلة على جهاز الريسيفر الخاص بك، وستتمتع بمتابعة محتواها الترفيهي والتعليمي عالي الجودة.