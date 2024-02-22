【﻿هسه　ظهرت　النتيجة】نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا 𝖗𝖊𝖘𝖚𝖑𝖙𝖘

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس 22 فبراير 2024 نتائج السادس الاعدادي 2024 والتي طال انتظارها منذ وقت طويل، وقد أتاحت الوزارة الاستعلام عن النتائج لجميع الطلبة والطالبات على عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي عبر هذه المنصات باستخدام الرَّقَم الامتحاني واسم الطالب، ويطلب كذلك المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي ورابط الاستعلام عبر المنصات الرسمية.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي الدور الأول على المواقع الإلكترونية الرسمية مثل: موقع وزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا وملازمنا، وبطريقة بسيطة يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر هذه المنصات، حيث يمكنك الدخول عليها من خلال الروابط التالية:

موقع وزارة التربية العراقية: epedu.gov.iq.

موقع نتائجنا: results.mlazemna.com.

موقع ملازمنا: mlazemna.com.

نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني

استعلم عن نتائج السادس الاعدادي من خلال موقع ملازمنا باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع ملازمنا من خلال الرابط المذكور أعلاه. اضغط على نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول. ادخل بيانات الطالب والتي تشتمل على الاسم، والرقم الامتحاني، وتحديد المحافظة. اضغط استعلام عن النتيجة.

النتائج السادسة الناتجة عن نتائجنا

اطلع أيضا على نتائج السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا باتباع الخطوات التالية: