“الموظفين فى هنا وسعادة”.. رفع سن المعاش ل 65 سنة + الحكومة تفجر مفاجأة سارة لمواليد 1975ل 1983 بشأن سن التقاعد.. هتاخدوا فلوس بالكووم

تتجه الحكومة في السنوات الأخيرة نحو التركيز على تعديل بعض القوانين من خلال تحديثها المستمر ومن بين القوانين التي أصدرتها، يأتي قانون العمل الجديد كواحد من القوانين الرئيسية التي تهدف إلى حل العديد من المشاكل التي واجهها العمال والموظفين وبعد أن نال إرضاء العديد من الجهات الرسمية في البلاد وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب المصري، يتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال ووفقا لمصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من المقرر تغيير سن الخروج على المعاش للأشخاص الذين يبلغون من العمر نحو 65 عامًا في عام 2040 مما يعني عدم تمديد سن المعاش في عام 2024 والاحتفاظ بسن الخروج عند 60 عامًا.

مد سن المعاش وشروط التقاعد

تم التخطيط لتعديل سن التقاعد رسميًا في عام 2040 للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين ولدوا في عام 1975 أو بعده، حيث سيكون الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة في عام 2024 هم أول المستفيدين من تمديد سن التقاعد وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي وتم توحيد سن التقاعد لجميع الفئات عند سن 65 عامًا اعتبارًا من أول يوليو 2040 كما سيتم زيادة سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 65 سنة ابتداءً من عام 2032 حتى 2024 وفيما يلي جدول يبين مواعيد التقاعد لمختلف الأشخاص حسب تاريخ ميلادهم:

● مواليد عام 1975: سيتقاعدون عند بلوغهم سن 65 في عام 2040.

● مواليد عام 1977: سيكون التقاعد عام 2042.

● مواليد عام 1978: سيكون سن التقاعد عام 2043.

● عام 1979: سيتم الخروج في عام 2044.

● عام 1980: سيتم الخروج في عام 2045.

● عام 1981: سيكون تاريخ الاعتزال المتوقع عام 2046.

● اما مواليد عام 1982: سيبلغ عمر التقاعد عام 2047.

● مواليد عام 1983: سيتم الخروج على المعاش في عام 2048.