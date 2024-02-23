رمضان يجمعنا.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 كامله وجميع القنوات الناقله بجودة عالية HD

بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر الكثير من الأفراد معرفة قائمة مسلسلات رمضان 2024، حيث يشارك العديد من الفنانين بالأعمال الدرامية المختلفة التي تدور أحداثها بين التاريخية، والاجتماعية، والكوميدية، والأكشن، والرعب، حيث يشهد رمضان هذا العام عودة العديد من الفنانين للظهور على الشاشة مرة أخرى وذلك بعد غياب، وأيضًا ظهور الكثير من الفنانين الشباب، لذا سوف نقدم في هذا المقال بعض مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة.

مسلسلات رمضان 2024

يوجد العديد من المسلسلات التي سوف تعرض على التلفزيون خلال شهر رمضان 2024 وبعضها يدور بين الكوميدي والاجتماعي والصعيدي وغيرها، ومن هذه المسلسلات ما يلي:

مسلسل عتبات البهجة

بطولة الفنان يحيى الفخراني، سما إبراهيم، جومانا مراد، مصطفى عنبة، ويعد هذا المسلسل من الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداث هذا المسلسل حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وشيكو، ودنيا ماهر، آيه سماحة، حيث يتناول هذا المسلسل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي.

مسلسل الحشاشين

بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، حيث تدور أحداث هذا المسلسل في إطار تاريخي، في القرن الـحادي عشر، حيث يقوم زعيم الحشاشين الحسن الصباح، بقيادة فرقة تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

مسلسل إمبراطورية م

بطولة الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمود حافظ، حيث يجد مختار نفسه مسئول عن أولاده الستة، وذلك بعد وفاة زوجته، و يجب عليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من يحبها قلبه، وحياة أولاده الستة.

مسلسل مسار إجباري

بطولة الفنان أحمد داش، صابرين، بسمة، عصام عمر، حيث تدور أحداث هذا المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حيث يكتشف الشبان حسن وحسين سرًا خطيرًا، يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل بيت الأفاعي

بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، ميرنا جميل، محمد لطفي، حيث تدور أحداث هذا المسلسل في إطار أكشن وتدور الأحداث حول دكتور يدخل في صراعات عديدة مع من حوله، وذلك بسبب تجارة الآثار.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

هناك العديدة من القنوات المختلفة التي سوف تعرض المسلسلات الرمضانية لعام 2024، وذلك مع وجود مسلسلات حصرية على بعض القنوات، ومن هذه القنوات ما يلي: