“الأسماء كاملة” لينك مباشر الآن ظهرت نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات ملفات pdf كاملة موقع وزارة التربية والتعليم 

نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية في الساعات الماضية نتائج الامتحانات التمهيدية للمتوسطة والأعدادية لعام 2024 في جميع أنحاء العراق وستتاح للطلاب والطالبات الخارجيين في بغداد والمحافظات الأخرى مثل الرصافة والكرخ والبصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية والأنبار وبابل وصلاح الدين، الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “نتائجنا ” وسيتم عرض النتائج في شكل ملف PDF ،و من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث متوسط التمهيدي في العراق بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق الترم الاول 2024:

انطلقت الامتحانات التمهيدية في جميع المحافظات العراقية في بداية شهر فبراير الحالي واستمرت لمدة أسبوع، وعقب الانتهاء من الامتحانات تم البدء عمليات التصحيح في وقت مبكر في فى جميع مقرات غرف الكنترول، حيث تمر الأوراق الامتحانية بعدة مراحل قبل الإعلان عن النتائج، بداية من التصحيح من قبل المصححين، ثم يتم المراجعة لجميع الأوراق، وبعد ذلك يتم المراجعات النهائية لجميع أوراق الامتحانات، ثن رصد العلامات والتدقيق فيها، وجمعها، وأخيرًا يتم رفعها على موقع وزارة التربية، وعقب ذلك يتم اعتماد النتائج ونشرها على موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة على فيسبوك، حيث يتم مشاركة ملفات PDF تحمل نتائج كل طالب.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق:

للوصول إلى نتائج الامتحانات التمهيدية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

. قم بزيارةموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

. انقر على الرابط المباشر ستظهر لك قائمة بالمحافظات العراقية حدد المحافظة التي ترغب في الاستعلام عن نتائجها.

. ستظهر نافذة بحث تحتوي على خانتين فارغتين لإدخال رقم الجلوس واسم الطالب قم بإدخال هذه المعلومات بدقة.

. بعد إدخال المعلومات، انقر على أيقونة البحث أو الاستعلام.

. بعد اكتمال البحث، ستظهر النتيجة على الشاشة. يمكنك تنزيل النتيجة كملف PDF إذا كانت متاحة.

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق:

عقب الإعتماد الرسمى لنتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024، من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، توجه الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط الترم الأول فى العراق بالبحث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا.