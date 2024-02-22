“هتبنى بمزاجك للعيال”.. لو عندك أرض زراعية اعرف أهم شروط البناء للسكن الجديدة 2024 + المستندات المطلوبة خبر سعيد للمواطنين.. جهزو الطوب والأسمنت

إن قانون البناء الجديد وعمليات التصالح في مجال البناء تثير اهتماماً كبيراً لدى العديد من الأشخاص، خاصة مع توقف حركة البناء لفترة من الزمن بعد إجراء مسح جوي شامل لتحديد الأراضي المخصصة للبناء وضمان عدم التعدي عليها، سواء كانت ملكاً للحكومة أو لأفراد المجتمع ومع هذا التوقف فإن هناك شروطًا تنظم عمليات البناء على الأراضي، وسنقدم هذه الشروط بالتفصيل في الفقرات التالية.

المستندات المطلوبة والأوراق للبناء على الأراضي الزراعية

عند الشروع في عملية البناء على الأراضي، تصبح جمع وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة أمراً ضرورياً للحصول على الموافقة القانونية والإدارية وتشمل هذه الأوراق:

بيان صلاحية الموقع والمعلومات الفنية: يتضمن هذا البيان جميع المعلومات المتعلقة بالكوادر والموارد البشرية المتاحة للمشروع، بالإضافة إلى تحديد الأصول المالية والمواد اللازمة لإنجاز البناء بشكل صحيح.

بيان من الشهر العقاري وصورة من بطاقة الشخصية لصاحب الأرض: يثبت هذا البيان الملكية القانونية للأرض ويحتوي على معلومات الشخص المالك، وتقدم معه صورة من بطاقته الشخصية وإيصال دفع الرسوم المتعلقة بالملكية.

دفع الرسوم المطلوبة: حيث يجب تقديم إثبات دفع جميع الرسوم المطلوبة من قبل الجهات المعنية، ويتضمن ذلك رسمًا هندسيًا مفصلًا للمشروع يوضح التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة.

الرسوم الخاصة بالبناء على الأراضي

تتكون الرسوم الأولية الخاصة بعمليات البناء من عدة مكونات، حيث تشمل: