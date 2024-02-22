“ماتجيش تعيط تقول معرفتش”.. فصل الموظفين القطاع الحكومي والخاص نهائيا و غرامة” 200 الف جنية” فى هذه الحالة + عقوبة تناول المخدرات للموظفين.. اعرفها فورا

قد أصدر الرئيس قرارًا رئاسيًا جديدًا يدخل حيز التنفيذ في قانون العمل الجديد، حيث تم إصدار قرارات سيادية تعديل بعض النصوص الخاصة بالقانون، بهدف تعزيز حقوق وحماية الموظفين وتحسين بيئة العمل و يأتي بعض هذه التعديلات لصالح الموظفين من خلال منحهم الحماية من الإجراءات التعسفية التي كانوا يتعرضون لها، في حين تأتي بعض النصوص الأخرى في صالح المصلحة العامة وضد الموظفين الذين لا يلتزمون بالقواعد واللوائح، حيث تتضمن هذه النصوص إمكانية فصل الموظفين وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات المحددة.

نص قانون العمل الجديد.. فصل الموظفين من العمل في هذه الحالة

تنص المادة الأولى من قانون العمل الجديد على عقوبة الفصل النهائي من الخدمة دون حصول الموظف على أي مستحقات في حالة تعاطيه للمخدرات، وتعرف المادة تعاطي المخدرات كتناول المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون وجود مقتضى طبي وبموجب هذا التعريف.

حالات خروج الموظفين من الخدمة نهائيا