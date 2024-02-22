“السكر هيملى بيت 70 مليون”.. التموين تفجر مفاجأة سارة للمواطنين انخفاض جنوني يضرب أسعار السلع في شهر الخير رمضان.. اهى دي الاخبار اللي تفرح

يثير تساؤل العديد من المواطنين حول احتمالية انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان 2024 ، نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، وازدياد استهلاك الفرد خلال هذا الشهر الكريم ويشير نائب رئيس الاتحاد العربي بجامعة الدول العربية، الدكتور أشرف غراب إلى جهود الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خفض أسعار السلع الغذائية، وإطلاق خطط استراتيجية لتسهيل عمليات الاستيراد والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسن في توفر السلع وتنوعها، مما يساهم في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

تصريحات نائب رئيس الاتحاد العربي بشأن انخفاض اسعار السلع التموين

أكد غراب على أهمية المبادرات والمعارض التي تنظمها الدولة في جميع أنحاء مصر، مثل معرض أهلاً رمضان ومبادرة كلنا واحد التي تشرف عليها وزارة الداخلية، حيث تهدف هذه المبادرات إلى توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت جميع الأخبار التي تم تداولها بشأن زيادة التموين في شهر مارس المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية , كما صرح المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر لكنه لا يتم تداوله بشكل كافٍ واخبر أن انخفاض سعر السكر في التموين حيث يشمل بطاقة التموين حوالي 70 مليون مواطن ويُباع السكر بسعر 13 جنيهًا للكيس على البطاقة التموينية بينما توفر الحكومة كميات من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو غرام وتتخذ مجموعة من الاجراءات لتخفيض السلع ومن ضمنها السكر في شهر رمضان .

بيان وزاره التموين والتجاره الداخليه بانخفاض السلع في شهر مارس بأمر التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتوضيح أسعار السلع التموينية المتاحة للمواطنين في شهر مارس المقبل، حيث ستتم صرف هذه السلع لجميع المواطنين ابتداءً من الجمعة الأولى من شهر مارس وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الدعم اللازم للمحدودين في الدخل، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه السلع من خلال البطاقات التموينية التي يمتلكونها.