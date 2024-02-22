“احلى خبر سار”.. اتقدم موعد صرف مكافآت الطلاب فبراير 1445 في الجامعات” السعودية” بمناسبة يوم التأسيس السعودي .. مبارك عليهم

أعلنت إدارة عدة جامعات سعودية عن قرار مهم بتقديم موعد صرف مكافآت الطلاب لشهر فبراير 1445هـ حيث تم تعجيل هذا الصرف بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس السعودي وبفضل هذا القرار، سيتمكن الطلاب من استلام مكافآتهم وبدلات الإعاقة قبل الموعد المعتاد للصرف مما يعكس اهتمام الجامعات براحة ورفاهية الطلاب وتوفير الدعم المالي لهم في الوقت المناسب ويؤكد هذا الإعلان على التزام الجامعات بتقديم الخدمات والمزايا للطلاب بشكل يعزز من تجربتهم الأكاديمية والجامعية بشكل عام.

موعد صرف مكافآت الطلاب لهذا العام 1445 بالمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تحديد موعد إجازة يوم التأسيس السعودي لهذا العام، حيث اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير، وذلك لجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي أما بالنسبة للطلاب، فكانت إجازة يوم التأسيس السعودي تبدأ من يوم الأربعاء امس حتى اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2024 وهو اليوم الأخير في الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس و يأتي هذا الإعلان لتمكين جميع العاملين والطلاب من الاستمتاع بالاحتفالات والفعاليات المرتبطة بيوم التأسيس السعودي في هذا العام.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب 1445 بالسعودية

يسر وزارة التعليم أن تعلن عن توفر خدمة الاستعلام عن مكافآت الطلاب الشهرية عبر منصة نظام نور الإلكتروني، وذلك لتسهيل عملية الوصول إلى هذه المعلومات بشكل سريع ومباشر و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية: