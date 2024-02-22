“جهز نفسك واشتري افرولك”.. رسمياً موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري 2024.. اعرف الشروط والاوراق المطلوبة للانضمام للجيش

موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري لعام 2024 يثير اهتمام الكثيرين حيث يترقب العديد من المواطنين هذه الفرصة للمشاركة في خدمة بلدهم و من المتوقع أن يتم الإعلان عن فتح باب التطوع في الجيش في الفترة المقبلة، وعادة ما يتم ذلك بشكل دوري خلال العام و الشروط الأساسية للتطوع في الجيش تتضمن حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون السن المتقدم للتطوع أكثر من 60% من العلامة الكلية، بالإضافة إلى توافر القدرة البدنية والصحية اللازمة لأداء الخدمة العسكرية وهو ما يشجع المهتمين بالتطوع في الجيش على متابعة الإعلانات الرسمية والبيانات الصادرة من القوات المسلحة للحصول على معلومات دقيقة حول مواعيد التقديم والشروط المطلوبة.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

يتوجب على الراغبين في التطوع في الجيش الاستعداد لفتح باب التقديم الذي سيكون متاحًا اعتبارًا من الخامس عشر من شهر مارس لعام 2024، وسيمتد هذا الفتح حتى الرابع من شهر مايو لنفس العام، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القوات المسلحة لتيسير وتيسير عملية التقديم على الخدمة العسكرية حيث أنها قامت بتبسيط الإجراءات من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للقوات المسلحة، مما يسهل على الراغبين في التطوع إتمام إجراءاتهم بسرعة ويسر.

شروط التطوع في الجيش المصري لعام 2024

توضح الشروط المحددة من قبل القوات المسلحة لاستقبال دفعة جديدة من الشباب الراغبين في التطوع في الجيش العديد من المعايير التي يجب تحقيقها وتكون كما يلي: