“هيقطعو عنك النور”.. وزارة الكهرباء تحذر أصحاب” عدادات الكهرباء القديمة ” لهذا السبب..رفع العداد + قفل السكينة وغرامة مالية للمخالف
تعد الكهرباء أحد أساسيات الحياة اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل حيث تلعب دوراً حيوياً في تشغيل الأجهزة وتوفير الإضاءة وتحقيق الراحة والسلامة للأفراد والعائلات وفي الفترة الأخيرة ولاحظنا زيادة في استخدام عدادات الكهرباء المختلفة حيث يقوم بعض الأشخاص بدفع فواتير شهرية لعداداتهم الكهربائية، بينما يفضل آخرون استخدام عدادات كارت جديدة وقد قامت شركة الكهرباء والحكومة المصرية بتوجيه نصائح وتحذيرات للمواطنين بشأن الحفاظ على عدادات الكهرباء لأطول فترة ممكنة، وتجنب استخدام أي أجهزة أو تدابير قد تتسبب في تلف أو إتلاف العداد وذلك لتفادي دفع غرامات مالية كبيرة وضمان استمرارية توفير الخدمة بشكل مستدام وآمن.
شركة الكهرباء تحذر أصحاب عدادات الكهرباء القديمة
شركة الكهرباء والحكومة المصرية قد حذرت المواطنين بشدة من بعض الأخطاء التي قد تتسبب في تحميلهم بغرامات مالية كبيرة ، وحتى في فصل التيار الكهربائي ورفع عدادات الكهرباء من منازلهم من بين هذه الحالات التي يجب تجنبها:
- يجب تجنب استخدام الوصلات الخارجية لتخفيف الحمل على التيار الكهربائي، حيث يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى نقص في فاتورة الكهرباء الشهرية وبالتالي تعرض المواطنين لدفع غرامات مالية كبيرة.
- عدم اللجوء إلى سرقة الكهرباء الجانبية من الشبكة العامة، وذلك من خلال تشغيل الأجهزة الكهربائية على الشبكة المخصصة للمنازل بدلًا من تشغيلها على العداد الكهربائي لان هذا الفعل يعتبر غير قانوني ويعرض المتجاوزين لغرامات مالية كبيرة.
- على المواطنين تشغيل المحصل الكهربائي للعداد لمدة شهرين متتاليين على الأقل حيث يتم تغريم المتخلفين عن هذا الالتزام بمبالغ مالية كبيرة.
- استهلاك كهرباء دون تسجيلها على العداد ودفع قيمتها كل هذه الأفعال تحذر منها وزارة الكهرباء بشدة حيث تؤدي لغرامة وسحب للعداد.