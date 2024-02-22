“هيقطعو عنك النور”.. وزارة الكهرباء تحذر أصحاب” عدادات الكهرباء القديمة ” لهذا السبب..رفع العداد + قفل السكينة وغرامة مالية للمخالف

تعد الكهرباء أحد أساسيات الحياة اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل حيث تلعب دوراً حيوياً في تشغيل الأجهزة وتوفير الإضاءة وتحقيق الراحة والسلامة للأفراد والعائلات وفي الفترة الأخيرة ولاحظنا زيادة في استخدام عدادات الكهرباء المختلفة حيث يقوم بعض الأشخاص بدفع فواتير شهرية لعداداتهم الكهربائية، بينما يفضل آخرون استخدام عدادات كارت جديدة وقد قامت شركة الكهرباء والحكومة المصرية بتوجيه نصائح وتحذيرات للمواطنين بشأن الحفاظ على عدادات الكهرباء لأطول فترة ممكنة، وتجنب استخدام أي أجهزة أو تدابير قد تتسبب في تلف أو إتلاف العداد وذلك لتفادي دفع غرامات مالية كبيرة وضمان استمرارية توفير الخدمة بشكل مستدام وآمن.

شركة الكهرباء تحذر أصحاب عدادات الكهرباء القديمة

شركة الكهرباء والحكومة المصرية قد حذرت المواطنين بشدة من بعض الأخطاء التي قد تتسبب في تحميلهم بغرامات مالية كبيرة ، وحتى في فصل التيار الكهربائي ورفع عدادات الكهرباء من منازلهم من بين هذه الحالات التي يجب تجنبها: