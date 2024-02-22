الآن وبشكل رسمي .. ظهور نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق في كافة المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في الاسبوع الأخير من شهر يناير ويبحث الطلاب عن موعد ظهور النتائج ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الأوراق لإعطاء كافة الطلاب كامل حقوقهم وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد ظهور النتائج.

نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق في تمام الساعة ال9 مساءً بتوقيت العراق في يوم الخميس الموافق 22 فبراير ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر عدة منافذ ومن أهم تلك المنافذ مايلي :

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن التوجه إلى الموقع من خلال الرابط التالي

ثم يتعين عليك إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة للدخول إلى الموقع

ثم إدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

لتظهر لك كافة النتائج ويمكنك تحميل الملف على هيئة PDF

رابط الحصول على نتائج السادس الإعدادي

حيث وضعت الوزارة عدة طرق للطلاب حتى يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم بكل يسر وسهولة من خلال الموقع الرسمي لِنتائجنا وذلك عبر اتباع عدة خطوات ومن أبرز تلك الخطوات مايلي: